Ramdin naar buitenland voor bilaterale en multilaterale ontmoetingen

In de maand juli vinden er voor Suriname in kort tijdsbestek enkele belangrijke vergaderingen plaats in het buitenland waaraan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zal deelnemen. Ramdin is vrijdagochtend naar het buitenland vertrokken om deel te nemen aan deze reeks van bilaterale en multilaterale ontmoetingen.

De eerste ontmoetingen zullen komende week plaatsvinden in Washington DC met de US State Department, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten. Aan deze ontmoetingen zal ook minister van Kenneth Amoksi van Justitie en Politie deelnemen.

Gedurende zijn verblijf in Washington DC, zal minister Ramdin ook deelnemen aan de virtuele 7e Ministeriële CARICOM–Japan vergadering op 20 juli 2021. De Surinaamse bewindsman zal de vergadering toespreken op het thema ‘Financing for Development’. Het beschikbaar hebben van voldoende ontwikkelingskapitaal voor de minder ontwikkelde landen is van groot belang in het kader van de heropstart van de zwaar geteisterde economieën vanwege de Covid-19-pandemie, maar ook vanwege de effecten van klimaatverandering, alsook de hoge schulden niveaus in vele landen.

Op 23 juli aanstaande reist minister Ramdin door naar Mexico City om in persoon te participeren aan de 21ste Vergadering van Buitenlandse Ministers van ‘The Community of Latin America and Caribbean States’ (CELAC). Deze meeting wordt gehouden binnen het kader van de 238e geboortedag van Simón Bolivar ‘El Libertador’ en biedt een platform om recente ontwikkelingen in onze regio te bespreken, collectieve oplossingen te bespreken en bilaterale ontmoetingen te houden.

Voor Suriname zijn Mexico, Panama, Costa Rica en Colombia tijdens deze meeting ingepland. Met Mexico worden mogelijkheden bekeken op het gebied van Business and Investments, waarna er een Memorandum of Understanding (MoU) wordt getekend voor ‘the Establishment of a Mechanism of Consultations on Matters of Common Interests’. Deze MoU wordt getekend met de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard Casaubon.

De meeting van minister Ramdin met zijn ambtgenoot van Panama, Erika Mouynes, geeft verder invulling aan de bilaterale relatie door het ondertekenen van de Visumafschaffingsovereenkomst voor houders van diplomatieke-, dienst- en nationale paspoorten.

Aan ambtgenoten van Costa Rica, Colombia en andere collega’s, zal naast verdere verdieping van de relatie, ondersteuning worden gevraagd voor de kandidatuur van rechter Maytrie Kuldip Singh bij het Inter-American Court of Human Rights (IACHR). Er zijn 6 vacante posities en de verkiezingen worden gehouden tijdens de algemene vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in november aanstaande.

Caricom-ministers zullen van de gelegenheid gebruik maken om in-persoon consultatie te hebben over verschillende hete hangijzers in de regio, inclusief de situatie in Haïti, Covid-19 en de aanstaande klimaattop in Glasgow, Scotland.

Op de terugweg ontmoet minister Ramdin op 26 juli in Miami de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken Hugh Hilton Todd en delegatie, om voorbereidingen te treffen voor de Presidentiële Summit die midden augustus zal plaatsvinden in Guyana. Deze bijeenkomst is een verdere verdieping van het Suriname-Guyana Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform.

Op 28 en 29 juli aanstaande zal minister Ramdin een officieel werkbezoek brengen aan Trinidad & Tobago, waarbij bilaterale gesprekken met verschillende ministers op de agenda staan, onder andere de ministers van Buitenlandse Zaken en Handel en Energie. Een delegatie van SLM en van Staatsolie zal deel uitmaken van de delegatie naar Trinidad & Tobago. De BIBIS-minister keert op 30 juli terug in Suriname.