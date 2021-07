VIDEO: Surinamers op Aruba aangehouden met groot bedrag in US dollars

Vier passagiers die woensdag vanaf Miami via Aruba naar Suriname zouden vliegen, zijn op de Arubaanse Internationale luchthaven Koningin Beatrix aangehouden met een groot bedrag aan US dollars. Volgens Arubaanse media zou het gaan om ruim US$ 185.000.

Het gaat om 5 personen: 4 volwassenen onder wie ene Ashwien M. en 1 kind. De volwassenen bestonden uit twee stellen die vanuit de Verenigde Staten op weg waren naar Suriname. Ze kwamen dinsdag op Aruba aan met een SLM vlucht uitgevoerd door World Atlantic, die diezelfde dag doorging naar Suriname.

Omdat het vliegtuig technische problemen kreeg, zouden ze woensdag vertrekken. Bij het inchecken werd het geld ontdekt, waarna de autoriteiten het ‘afpakteam’ inschakelde meldt awe24.com. Dit vanwege het vermoeden van witwassen.

Hun bagage was al aan boord en moest uit het vliegtuig worden gehaald waardoor de vlucht weer vertraagde. Als het vliegtuig op weg naar Suriname geen problemen had ondervonden, hadden de koppels misschien onopgemerkt op weg kunnen zijn.

Arubaanse media melden verder dat dit doorgaans vaker gebeurd, maar dat het niet aan het licht komt omdat de tussenstop kort is. Het komt verder vaker voor dat vanuit Suriname euro’s worden vervoerd naar de VS om daar om te wisselen tegen dollars die terug naar Suriname gaan.

