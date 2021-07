Gecrashte politieauto reed eerst hond dood

De politieauto die in de vroege ochtend van maandag 28 juni betrokken was bij een zwaar verkeersongeval aan de Kwattaweg, reed eerst een hond aan. Het politioneel onderzoek wees uit dat de 24-jarige autobestuurder Shalish Manohar met bijrijder de 36-jarige collega Furgul P. over de Kwattaweg reden, komende vanuit de richting van de Flustraat gaande richting de van Idsingastraat.

Ter hoogte van pandnummer 133a belandde het dienstvoertuig op de linker berm. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder eerst een hond aanreed en daarbij de controle over de besturing van het voertuig verloor. Ter plaatse werd een dode hond aangetroffen.

De auto kwam eerst tegen een elektrische mast aan, waarna de omrastering van een autobedrijf omver werd gereden. Ook enkele voertuigen werden aangereden waarna het dienstvoertuig op het terrein tot stilstand kwam. De politie van het bureau Munder deed na de melding van het verkeersongeval de locatie aan voor onderzoek.

Daar aangekomen bleek het te gaan om het dienstvoertuig van het politiebureau Munder. In de dienstauto dat aanzienlijk is beschadigd, troffen de politieambtenaren Shalish en Furgul aan. Manohar die niet aanspreekbaar was, had een ernstige barst verwonding aan het hoofd opgelopen en Furgul zat bekneld in het voertuig. Met behulp van de brandweer werd Furgul uit zijn benarde situatie bevrijd.

Beide gewonde politieambtenaren werden voor het bekomen van medische hulp met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Shailish werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care Unit (ICU) opgenomen en is op dinsdagmiddag 13 juli daar komen te overlijden. De collega Furgul is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Shailish was in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde ten tijde van het verkeersongeval niet onder invloed van alcohol. Het dienstvoertuig is hangende het onderzoek ter herkeuring in beslag genomen.

De afdeling Verkeersunit van regio Midden is belast met het onderzoek van dit verkeersongeval meldt de politie.