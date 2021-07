Gezin ten onrechte aangehouden op vliegveld Aruba; na enkele uren weer vrij

Het gezin dat woensdag op de luchthaven van Aruba werd aangehouden, na de onderschepping van een groot bedrag aan US dollars is weer vrij. Het stel en hun kind werden ten onrechte aangehouden, samen met een ander stel dat wel nog vast zit. Dat zegt de eerder aangehouden vrouw in een gesprek met de redactie van Waterkant.Net.

“Onze aanhouding was een misverstand. Wij kennen de andere twee niet en hebben helemaal geen groot bedrag bij ons. Ook zijn we niet samen op reis met de twee. De autoriteiten dachten waarschijnlijk dat we bij elkaar hoorden, waarna we alle vijf werden meegenomen” zegt de vrouw.

Op videobeelden van awe24.com (screenshot) was te zien hoe de twee stellen en een kind werden afgevoerd vanaf het vliegveld. De vrouw gaf aan dat ze correct zijn behandeld door de autoriteiten en dat ze na enkele uren weer konden gaan. Inmiddels hadden ze wel hun vlucht gemist en zitten nu in een hotel op Aruba in afwachting van een nieuwe vlucht.

De twee anderen zijn wel aangehouden. Het gaat om een jongeman en jongevrouw. Zij zouden inderdaad een groot bedrag bij zich hebben. De man zou vaker op en neer reizen met geld. Blijkbaar waren zijn papieren hiervoor in orde voor de VS en Suriname, maar niet voor Aruba.

Volgens Arubaanse media wordt het geld mogelijk teruggeven, aangezien het niet voor Aruba bestemd was.