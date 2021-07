Door SLM ingehuurd toestel World Atlantic aan de grond op Aruba

De door World Atlantic uitgevoerde Surinam Airways vlucht WAL462, vanuit Miami naar Suriname met aan boord 114 passagiers, is vanwege een technisch mankement aan de grond in Aruba. Dat meldt de afdeling Corporate Communications van het Surinaamse luchtvaartbedrijf zojuist.

Verwachtbaar is dat het mankement morgenmiddag moet zijn opgeheven en dat de passagiers vanuit Aruba naar Paramaribo vervoerd worden. Intussen is hotel accommodatie voor de passagiers in orde gemaakt, meldt de SLM.

Surinam Airways biedt haar verontschuldiging aan voor het ontstane ongerief. De vlucht naar Miami op woensdag 14 juli 2021 zal volgens een gewijzigd vluchtschema worden uitgevoerd.