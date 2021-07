In beslag genomen blokken rondhout worden verkocht

In opdracht van het Openbaar Ministerie in Suriname, zal de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), overgaan tot de verkoop van 968 in beslag genomen blokken rondhout. De marktwaarde bedraagt bijna 5 miljoen SRD.

De rondhoutblokken zijn vanaf dinsdag 13 juli tot en met 16 juli te bezichtigen op de landing/houtopslagplaats van South America DIHAO Timber Company N.V. te mast 49 in het district Brokopondo.

De verkoop is openbaar en gaat via biedingen. Geïnteresseerden kunnen hun bod mailen naar de SBB.

Op vrijdag 17 april dit jaar werden 100 containers in beslag genomen, met daarin illegaal hout: