7 coronadoden en 131 nieuwe besmettingen op dinsdag 13 juli

Even leek het erop dat de coronacijfers in Suriname iets aan het afnemen waren, maar op dinsdag 13 juli werd duidelijk dat dit allerminst het geval is. Er werden namelijk weer 7 coronadoden en 131 nieuwe gevallen genoteerd.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt dat het totaal aantal personen dat tot nu toe in Suriname is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus, dinsdag is gestegen naar 594.

Er werden dinsdag 462 personen getest, waaruit de 131 gevallen naar voren zijn gekomen. Het aantal personen in de ziekenhuizen is wel gedaald van 139 naar 129.

De cijfers van dinsdag 13 juli 2021: