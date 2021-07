VIDEO: Conflict tussen Gorré en SVB opgelost, coach stapt niet op

Een bericht van sportverslaggever Desney Romeo heeft afgelopen nacht heel veel ophef veroorzaakt rondom Natio, coach Dean Gorré en de SVB. Romeo gooide de tekst: BREAKING!!!! Crisis binnen de SVB. Dean Gorre stapt per direct op!! online waarna dit als waarheid werd aangenomen. Te voorbarig van Desney Romeo blijkt nu, omdat Gorré niet opstapt.

Coach Gorré en SVB voorzitter John Krishnadath (foto) kregen het wel aan de stok met elkaar, waarbij Gorré zou hebben aangeven per direct op te stappen, maar dat is inmiddels van de tafel. De plooien lijken glad gestreken te zijn.

Volgens QN Sports die ter plaatse aanwezig is, begon het probleem toen eerder positief geteste doelman Claidel Kohinor na meerdere negatieve testen op Zanderij aankwam om het vliegtuig te pakken richting Amerika. Daar aangekomen bleek dat de hij niet geregistreerd stond op de vlucht.

Gorré maakte daarop kontakt met Krishnadath, die hem aangaf dat Kohinor niet zou afreizen. Dit ging er bij de bondscoach niet in en gaf aan met ontslag te gaan als Kohinor zich niet zou voegen bij de selectie.

“Ik was totaal niet op de hoogte van de acties van Gorré om op kosten van SVB een ticket te boeken voor Kohinor”, zegt Krishnadath tegen Starnieuws. Er is niet afgestemd. “Pas toen alle beslissingen genomen waren, heeft Gorré mij gebeld. Ik heb hem uitgelegd dat het niet zo aan toe gaat. Er zijn procedures. Hierop heeft hij gezegd dat hij dan opstapt,” zegt de SVB-voorzitter tegen de nieuwssite.

Inmiddels zijn zaken bijgelegd door beide partijen en heeft de coach zijn functie vooralsnog niet neergelegd. Ook zal Kohinor, oud-aanvoerder van Natio, afreizen later op de dag en zich voegen bij de selectie. Of hij mag spelen voor Natio, is nog even de vraag gezien hij ook nog voorbij de protocollen van de Concacaf moet meldt QN Sports.