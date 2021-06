Marathondebat: Excuses Amsterdams Slavernijverleden?

Op donderdag 1 juli (Keti Koti) is ๐—›๐—ฒ๐˜ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ต๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฎ๐˜: Excuses voor Amsterdams ๐˜€๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐—ท๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป? live te zien via ๐—”๐—ง๐Ÿฑ.

Op 1 juli herdenken we de slavernij en vieren we de afschaffing daarvan: Keti Koti. Maar hoe gaan we met ons slavernijverleden om? Hoe kunnen we dit verleden een plek geven in de toekomst?

Gaat Amsterdam op 1 juli excuses aanbieden voor haar rol in de slavernij in de Oost en West? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Daarover wordt gesproken met politici, jongeren, activisten, wetenschappers en kunstenaars tijdens het marathondebat. Vanuit het tropenmuseum, de Balie en de Bijlmer 1 juli, LIVE vanaf 18:00 uur, op AT5.

5 debatten โ€“ 3 locaties Live op AT5 om 18:00 Vanuit het Tropenmuseum, De Balie en de Bijlmermeer. In de 5 debatten (onderwijs, wetenschap, cultuur, politiek & activisme en grassroots) wordt op 3 verschillende locaties gesproken over de excuses voor het Amsterdamse slavernijverleden