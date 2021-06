Vlot verlopen vaccinatiecampagne te Tamanredjo

Om de COVID-19 pandemie te helpen indammen, hebben burgers van het district Commewijne en omgeving de mogelijkheid gehad zich tegen het COVID-19 virus te laten vaccineren. Dit gebeurde op zaterdag 19 juni te Krama’s Place aan de Oost-West verbinding. Een medisch team tezamen met een groep vrijwilligers, de districtsraads- en ressortraadsleden en de bestuursdienst van het commissariaat Commewijne hebben zich ingezet om de grote groep burgers, die massaal gehoor gegeven heeft aan deze oproep, te helpen opvangen, begeleiden, registreren vaccineren en observeren.

De oproep is dat jong en oud gebruik kunnen maken van deze gelegenheid. Al in de vroege ochtend begaven mensen zich naar de plek om te vaccineren. De districtscommissaris van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab, is goed gestemd met de opkomst. “Rond half 11 hebben we meer dan 600 burgers kunnen voorzien van een vaccinatie prikje. We hebben al een campagne gevoerd in Meerzorg, waarbij we ongeveer 5000 mensen hebben gevaccineerd. Ik hoop vandaag een target van 2000 te halen, gaf de burgervader aan. De organisatie heeft bussen ingezet voor degenen die geen vervoer hebben. Dc Radjab roept een eenieder op massaal te komen en zich te laten vaccineren, zodat we de besmettingen tegen kunnen gaan.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, oriënteerde zich ook op de plek. Hij was zeer tevreden met de opkomst en hoopt dat de mensen bewuster worden en zich laten vaccineren. Hij gaf als voorstel mee dat Krama’s Place zeer geschikt is voor een drive thru en hoopt dat het idee misschien meegenomen kan worden. Echter, betreurt hij dat mensen de boodschap van vaccineren verkeerd overbrengen naar de samenleving toe. Hij benadrukte dat vaccinatie een wetenschap is en niks te maken heeft met experimenten. “De vaccinatie biedt degelijk bescherming tegen Covid-19, zodat je de ziekte niet oploopt. Er zijn momenteel ook jongeren in de IC en dat is heel jammer. Laat je vaccineren en voorkom besmettingen”, is de oproep van de minister van Volksgezondheid.

Minister Ramadhin was vandaag vergezeld door de ministers, Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. Zowel minister Ramsaran als Somohardjo gaven aan hoe belangrijk de Covid-19 vaccinatie is. Minister Ramsaran die zelf van Commewijne is, hoopt dat het hele district gebruik maakt van de gelegenheid om zich te laten vaccineren.

Ondanks de enorme drukte is dankzij de goede organisatie alles vlot en correct verlopen. Districtscommissaris Radjab bedankt eenieder die op welke wijze dan ook het project heeft ondersteund.