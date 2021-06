Basisschool leerlingen in actie voor Suriname

Leerlingen van de basisschool Shri Krishna zamelen langhoudbare voedingsmiddelen en kinderspelletjes in voor leerlingen in Suriname. Rohan (12) is erg bezorgd nu de corona pandemie daar om zich heen grijpt. ” Zo kunnen we toch meehelpen. Ik ben erg bang dat mijn familie daar iets overkomt”.

Ouders, leerlingen en personeel van vijf de scholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland doen mee aan de inzameling, verteld Shri Krishna basisschool directeur Kusum Khasa. Eerder deze maand al heeft Shruti Drigpal, leerling van de Shri Saraswatie basisschool te Rotterdam, 5.200 euro opgehaald voor weeskinderen India die getroffen zijn door corona.

“Natuurlijk zijn we trots dat we de hoogste cito score van Utrecht hebben behaald met onze groep 8, maar sociale vorming is even belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Goed doen (seva) is een belangrijke waarde die we onze leerlingen meegeven”, aldus Khasa.

Vrijdag werd ook 148 jaar immigratie herdacht in aanwezigheid van de nieuwe Indiase ambassadeur Rawat, op het terrein van de nieuwbouw van de school (foto). De ambassadeur was trots en dankbaar dat de band met de moederlanden India en Suriname nog zo warm en solidair in stand wordt gehouden.

Meer informatie op www.shon.nl.