WWF: Ondertekening ‘Leaders Pledge for Nature’ door Suriname en Guyana op het juiste moment

WWF juicht het op Wereldmilieudag toe dat de presidenten Chan Santhokhi van Suriname en Irfaan Ali van Guyana de Leaders Pledge for Nature hebben ondertekend. In de Leaders Pledge beloven leiders over de gehele wereld het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. Suriname en Guyana voegen zich bij de meer dan 85 landen en de Europese Unie (EU) die zich al hebben gecommitteerd aan hogere mondiale ambities voor bescherming van natuur, klimaat en de mens. Dit jaar zijn de mondiale topconferenties over klimaat (Cop26, Glasgow, United Kingdom) en biodiversiteit (Cop15 in Kunming, China).

Vandaag lanceert WWF ook samen met andere organisaties de internationale campagne The Race is On waarin bedrijven, civil society organisaties, wetenschappers en de Verenigde Naties leiders over de hele wereld oproepen om de Leaders Pledge te ondertekenen. Suriname en Guyana worden beide geconfronteerd met de realiteit van een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Tegelijk leveren de landen met hun ecosystemen die nog steeds grotendeels intact zijn, een grote bijdrage aan het beschermen van het natuurlijke kapitaal van de wereld en de strijd tegen klimaatverandering.

“Terwijl Suriname en Guyana voor zware economische en maatschappelijke keuzes staan, is de belofte voor de natuur een belangrijk signaal dat zij zich blijven inzetten voor een rechtvaardige en duurzame toekomst”, aldus David Singh, directeur van WWF-Guianas. “We realiseren ons dat beide landen de ontwikkeling van offshore olie- en gaswinning hebben omarmd in een tijd waarin de roep om meer ambitieuze maatregelen tegen klimaatverandering groter is dan ooit. Maar met de ondertekening van de Leaders Pledge for Nature laten zij aan de wereldgemeenschap zien dat zij hun groene imago niet hebben opgegeven. De Guianas kunnen nog steeds een baken van hoop zijn voor een wereld die in crisis verkeert.”

Gavin Edwards, Global Coordinator, New Deal for Nature and People, WWF International: “We verwelkomen het leiderschap en de inzet van de regeringen van Suriname en Guyana bij het onderschrijven van de Leaders Pledge for Nature. Nu hebben

meer dan 85 regeringen zich er aan gecommitteerd om het verlies van natuur binnen dit decennium te stoppen. De race is begonnen om deze belofte om te zetten in actie voor een ​​natuurpositieve wereld. Dat begint met een toezegging van regeringen om natuurbeschermingsdoelen vast te stellen en te implementeren tijdens de VN-conventie over biologische diversiteit in oktober in Kunming, China.”

Manuel Pulgar-Vidal, WWF Global Lead Climate & Energy zegt: “De betrokkenheid van politieke leiders bij het oplossen van de natuur- en klimaatcrisis is van het grootste belang. Dit jaar worden wereldwijde beslissingen genomen over deze kwesties. Zonder de steun van de hoogste besluitvormers in elk land zullen we niet de duurzame toekomst bereiken die we nodig hebben. Door deze actie tonen Suriname en Guyana leiderschap op het gebied van natuurbehoud. Hun inspanningen zullen ongetwijfeld bijdragen aan het creëren van een momentum voor een succesvol resultaat bij de Conventie over Biologische Diversiteit later dit jaar.”