Vanavond in Las Vegas: Rozenstruik vs Sakai

Vanavond staat Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik tijdens UFC Vegas 28, tegenover de Braziliaan van Japanse afkomst Augusto Sakai. De Surinaamse UFC’er wil koste wat het kost deze headliner van het event in de UFC Apex winnen. Gisteren was de ‘weigh-in‘, het wegen (video hierboven).

Augusto Sakai maakte in 2018 zijn debuut bij de UFC. Hij won onder andere van Chase Sherman, Andrei Arlovski, Blagoy Ivanov en Marcin Tybura. In zijn meest recente gevecht in september 2020 liep Sakai zijn eerste verlies in de UFC op toen hij door Alistair Overeem werd verslagen.

Rozenstruik’s laatste wedstrijd is het hoofdevenement tijdens UFC Fight Night 186, waar hij op 27 februari jl. na vijf ronden verloor tegen Ciryl Gane. De 33-jarige zwaargewicht die uitkomt voor Suriname, won eerder met opmerkelijke KO’s van Junior dos Santos, Alistair Overeem en Andrei Arlovski.

Voor de kijkers in Nederland wordt het nachtwerk. Aankomende nacht zijn de hoofdwedstrijden vanaf 01:00 uur gratis te zien via SBS 9 en KIJK.nl.