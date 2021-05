DNA-lid Plein: “Keer op keer OW-minister gevraagd om drempels te plaatsen”

NPS-parlementariër Ivanildo Plein betreurt het dat er zich vrijdagmiddag een aanrijding met dodelijk afloop heeft voorgedaan op de hoek van de Licania- en Oewanastraat te Flora. Plein zegt dat het voorval hem raakt, omdat hij keer op keer minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft gevraagd om drempels te plaatsen op de verschillende hoeken in de buurt.

De volksvertegenwoordiger in Suriname vindt het erg dat Nurmohamed geen aandacht aan zijn verzoeken heeft gegeven. “Keer op keer de OW-minister gevraagd om drempels te plaatsen, maar tot de dag van vandaag heeft de bewindsman er geen werk van gemaakt. Nu is er een dode gevallen, maar dat kon mischien voorkomen worden. Een drempel beïnvloedt het rijgedrag en voorkomt vele aanrijdingen of ergere aanrijdingen, want de snelheid wordt dan beperkt.”

De parlementariër noemt de hoek Floralaan en Mr. Jagernath Lachmonstraat een mooi voorbeeld. Hij meent dat door de drempels nabij de hoek er minder aanrijdingen op de plaats gebeuren. Plein zegt dat hij de OW-minister meteen na het voorval wederom heeft gecontact voor het probleem. Hij hoopt dat de bewindsman spoedig drempels laat plaatsen nabij de verschillende drukke en/of gevaarlijke hoeken in de buurt. “Ik woon zelf in Flora dus ik zal blijven pleiten voor een veilige situatie in de buurt.”

De 28-jarige motorfietser Audi Zeegelaar is vrijdagmiddag overleden bij de aanrijding. Hij is aangereden door een personenauto. Volgens het voorlopig politioneel onderzoek reed de motorrijder over de Licaniastraat. Hij kwam vanuit de richting van de Mattonshooplaan en ging richting de Marowijnestraat. De autobestuurder reed kort voor de aanrijding over de Oewanastraat, komende vanuit de richting van de Langagrasiestraat gaande richting de Ormosiastraat.

Op de kruising van de Licania- en Oewanastraat reed de autobestuurder het kruisingsvlak op zonder voorrang te hebben verleend aan de motorfietser met als gevolg de aanrijding.

In juli vorig jaar vond deze aanrijding ook daar plaats: