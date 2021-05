Onlangs is de goot die langs de rijweg naar Apoera in Suriname loopt opgehaald. Het gedeelte vanaf de Pakoeriekreek tot en met het Treinstation (Bighouse) is hierbij opgehaald.

Dit weggedeelte liep tijdens de regens wel tot kniehoogte onder water. Dit is gedaan door de NV Greenheart in samenwerking met de afdeling Openbare Werken te Apoera.

Dit door tussenkomst van de districtscommissaris van het Bestuursressort Kabalebo, Josta Lewis.

Enkele beelden van BIC Kabalebo: