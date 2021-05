VIDEO: Paracetamol in Nederland inzamelen voor Suriname

Veel Surinamers in Nederland maken zich zorgen over de situatie in het moederland, waar de ziekenhuizen nu overvol zijn. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt actie gevoerd om familie en vrienden daar te ondersteunen.

Uit gesprekken met medisch specialisten in Suriname, is gebleken dat er een grote behoefte is aan pijnstillend en koortsverlagende geneesmiddelen. Daarom startte SEWA1473 met de actie Paracetamol 4 SU.

Hiermee willen zij de meest kwetsbaarste groep in Suriname voorzien van een doosje paracetamol en de eerste symptomen van het Corona virus verzachten. De actie werd uitgelicht bij het NOS journaal en Nieuwsuur en is hierboven te zien.

Bekijk hier de inzamelingsactie.