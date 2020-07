Twee auto’s zwaar beschadigd, nadat bestuurder geen voorrang verleende

Bij een aanrijding zondagavond in Suriname, zijn deze twee auto’s zwaar beschadigd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 19.15u plaatsvond aan de Fajadjanstraat te Flora, nadat een automobilist geen voorrang verleende.

De bordeaux auto (foto) reed over de Licaniastraat, komende uit de Marowijnestraat en gaande in de richting van de Mottonshooplaan. De grijze auto reed over de Fajadjanstraat en wou de Licaniastraat oversteken naar het ander gedeelte van de Fajadjanstraat. De bestuurder van deze auto zou daarbij geen voorrang hebben verleend aan de bordeaux auto.

Er ontstond een enorme botsing waarbij beide voertuigen zwaar beschadigd raakten. De grijze auto raakte daarbij ook nog een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Twee personen in de bordeaux auto raakten lichtgewond. Ter plekke bleek dat de bestuurder van deze auto, tevens benadeelde, niet over een rijbewijs beschikt.

NPS parlementariƫr Ivanildo Plein, die in de buurt woont, was ook ter plaatse. Hij zei tegen een reporter van Waterkant dat hij het betreurt dat er weer een zware aanrijding heeft plaatsgevonden in de buurt. Hij gaf aan dat hij morgen in contact zal treden met de minister om te kijken naar de mogelijkheden voor verkeersdrempels.

Plein gaf aan dat het om de zoveel tijd weer raak is in de straat en dat hij pleit voor een veilige situatie in de buurt, voordat het te laat is en er sprake is van een fatale aanrijding.