Inbreker die computers en geld bij school wegnam aangehouden

De 23-jarige Eno S. is op dinsdag 21 juli door leden van de Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aan de Bealaan opgespoord en aangehouden, waarna hij is overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Eno is aangehouden in verband met een inbraak op een VOJ school in het werk ressort van de politie van het bureau Uitvlugt. Deze inbraak is ongeveer twee maanden geleden gepleegd en daarbij zijn onder andere computers en geld weggenomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Eno door de politie in verzekering gesteld. Er zijn waarschijnlijk nog meer personen betrokken bij deze inbraak. De politie van het bureau Uitvlugt is belast met het onderzoek in deze zaak.

De gestolen spullen zijn nog niet terug gevonden meldt de politie.