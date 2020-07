Tweejarig meisje vermoedelijk misbruikt door opa

In Suriname is een tweejarig meisje afgelopen week misbruikt in Paramaribo. Het kindje woont bij haar grootouders in. De oma heeft bij de politie vrijdag aangifte gedaan.

De oma verklaarde dat zij het kindje naar de dokter had gebracht omdat zij pijn had aan haar geslachtsdeel. De oma vermoedde dat de pijn kwam door huidirritatie. De pijn bleef aanhouden en de oma vond het vreemd.

De oma vroeg toen aan het kindje als iemand iets met haar had gedaan. De oma noemde toen enkele namen van naaste personen op. Toen zij de naam van de opa riep reageerde de tweejarige bevestigend. De politie is bezig met het onderzoek.