Motorrijder op slag dood nadat automobilist geen voorrang verleende

Bij een zware aanrijding vanmiddag te Flora, is een motorrijder om het leven gekomen. Een automobilist en een motorrijder kwamen met elkaar in botsing aan de Licaniastraat in Suriname.

De motorrijder reed over de Licaniastraat, komende vanuit de Mattonshoopweg, gaande richting de Marowijnestraat. De automobilist reed over de Oewanastraat, in de richting van Amos. Bij de kruising met de Licaniastraat vereende de automobilist geen voorrang aan de motorfietser, waarna een zware klap volgde.

De bestuurder van de motorfiets heeft ter plekke het leven gelaten. De automobilist raakte bekneld in het voertuig en moest door de Surinaamse brandweer bevrijd worden uit zijn benarde situatie:

Het Surinaamse news platform D-TV ging live op Facebook net na het ongeluk: