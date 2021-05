Doodgereden motorfietser is 28-jarige Audi Zeegelaar

De 28-jarige motorfietser Audi Zeegelaar is op vrijdagmiddag 28 mei na te zijn aangereden door een personenauto op de kruising van de Licania- en de Oewanastraat overleden. Dat heeft het Korps Politie Suriname bekend gemaakt.

Na de melding van het Command Center begaf de politie van het bureau Flora zich naar de plek. Daar troffen zij Audi liggend naast zijn motorfiets op het wegdek aan. Enkele meters verder bevond zich op de westelijke berm van de Fajadjanstraat een grijs gelakt voertuig, waarin de 60-jarige autobestuurder Ricardo, R. bekneld zat. Met behulp van de brandweer werd hij uit zijn benarde situatie bevrijd en was moeilijk aanspreekbaar.

Volgens het voorlopig politioneel onderzoek reed de motorrijder Zeegelaar over de Licaniastraat. Hij kwam vanuit de richting van de Mattonshooplaan en ging richting de Marowijnestraat. De autobestuurder Ricardo reed kort voor de aanrijding over de Oewanastraat, komende vanuit de richting van de Langagrasiestraat gaande richting de Ormosiastraat.

Op de kruising van de Oewana- en de Licaniastraat reed de autobestuurder het kruisingsvlak op zonder voorrang te hebben verleend aan de motorfietser met als gevolg de aanrijding, meldt de politie.

Het ambulancepersoneel constateerde bij aankomst dat de motorrijder wiens gezicht besmeurd was met bloed geen teken van leven meer vertoonde. De ingeschakelde arts stelde de dood van Audi formeel vast. De autobestuurder werd voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo.

Ricardo werd voorgeleid, waarbij zijn rijbewijs na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie is ingevorderd. De materiƫle schade aan beide voertuigen is aanzienlijk en zijn beiden ter herkeuring in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de verkeersunit van regio Paramaribo.