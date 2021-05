In opdracht van de districtscommissaris Ricardo Bhola, heeft de bestuursdienst in samenwerking met de politie en de buurtmanager mw. J. Colli, voertuigen laten wegslepen aan de Johannes Vermeerstraat in het bestuursressort Blauwgrond.

Na een aantal aanmaningen te hebben gekregen van de bestuursdienst, heeft de monteur geen gehoor hieraan gegeven. De auto’s en autowrakken op de berm vormden een gevaar voor voetgangers en een zeer onhygiënische situatie.

Enkele beelden van de operatie: