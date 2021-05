36-jarige buschauffeur overleden na botsing truck; bestuurder truck aangevallen en geslagen

De 36-jarige buschauffeur Wikash Algoe (foto) kwam op vrijdagmiddag 28 mei te overlijden, nadat een containertruck in botsing kwam met stilstaande voertuigen, ter hoogte van de begraafplaats te Catharina Sophia in het district Saramacca. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van Groningen koerste na de melding van het Command Center naar de locatie en trof het slachtoffer in kritieke toestand aan. Met de ambulance van de RGD-poli van Tijgerkreek werd Wikash voor medische hulp afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Onderweg naar de ziekeninrichting kwam het slachtoffer te overlijden.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek kwam naar voren dat de 47-jarige Sewkoemar, S. die de containertruck bestuurde over de Oost-Westverbinding reed. Hij kwam vanuit de richting van Calcutta gaande in de richting van Paramaribo. Ter hoogte van de begraafplaats kwam de truckbestuurder in botsing met een voertuig dat op de weg stond geparkeerd. Door de harde klap kwam het stilstaand voertuig tegen de lijnbus aan. Wikash die op dat moment voor zijn bus stond, kwam te vallen, waardoor de bus over hem heen rolde en tegen een ander stilstaand auto aankwam.

Na de botsing werd Sewkoemar door omstanders aangevallen en slagen toegebracht op het lichaam. Eén van de omstanders, de 52-jarige Andre, S. is aangehouden. Aan de opsporing en aanhouding van de andere omstanders die de truckbestuurder ook aanvielen, wordt gewerkt (4e foto rechts hieronder).

Volgens verklaring van Sewkoemar reed hij over de weg en merkte op dat er tegenliggers kwamen. Bij die gelegenheid remde hij af, maar merkte op dat zijn remmen het niet deden. Het voertuig slingerde daarbij van het wegdek en kwam in botsing met de stilstaande voertuigen. De veroorzaker Sewkoemar, S. is in het bezit van een geldig Surinaams Rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol.

Het ontzielde lichaam van Wikash Algoe is na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen, terwijl de truckbestuurder na medische behandeling op de RGD-poli is voorgeleid en heengezonden meldt de politie.