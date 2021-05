‘Als info klopt zal Suriname aan Cuba vragen Hoefdraad uit te leveren’

Minister Albert Ramdin heeft vrijdagavond gereageerd op een mediabericht, dat ex-minister Gillmore Hoefdraad zich op Cuba zou bevinden. Volgens Dagblad de West zou de voortvluchtige minister daar ondergedoken zijn.

Op 12 augustus 2020, vaardigde de politie een opsporingsbevel tegen Hoefdraad uit, die op de vlucht sloeg. De krant schrijft vrijdag dat hij eerst vanuit Suriname naar Guyana vluchtte en vervolgens via Curaçao naar de Dominicaanse Republiek reisde, om uiteindelijk zijn toevlucht op Cuba te zoeken.

Minister Ramdin zei dat hij niet kan bevestigen of ontkennen of Hoefdraad zich daadwerkelijk op Cuba bevindt. Hij heeft nog geen actie ondernomen richting Cuba om de informatie van De West te verifiëren, maar is dat wel van plan te doen

De Surinaamse autoriteiten gaan de informatie nu uitwerken en komende week al via diplomatieke weg contact opnemen met Cuba. Mocht het mediabericht kloppen dan zal er een verzoek aan Cuba gedaan worden, om hem richting Suriname sturen.

In eigen land staat hem een behoorlijke straf te wachten: in februari 2021 eiste het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar in de rechtszaak tegen Hoefdraad.