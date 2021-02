OM eist 12 jaar cel en directe gevangenneming Hoefdraad

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft vandaag 12 jaar cel geëist tegen de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Er is ook een boete van SRD 500.000 geëist, subsidiair 12 maanden hechtenis. Daarnaast is er ook gevangenneming van de verdachte gevraagd.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft opgetreden als vervolgingsambtenaar van het OM, omdat het gaat om een gewezen politieke ambstdrager.

Hoefdraad wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan Overtreding Anti Corruptiewet; Overtreding van de Bankwet; Overtreding wet Moneylaundring; Ambtsverduistering en Oplichting zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van strafrecht.