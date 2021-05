Jeangu vanavond als 23ste te zien tijdens finale Eurovisie Songfestival

Vanavond is de finale van de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival, welke gehouden wordt in Rotterdam. Het belooft een speciale editie te worden, met natuurlijk de Surinaamse zanger Jeangu Macrooy die Nederland vertegenwoordigd met het nummer ‘Birth of a New Age‘.

“Yu no man broko mi’, zingt hij daadkrachtig in dat nummer. Het is voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van het muziekfestijn dat er een songtekst deels in het Sranantongo gebezigd wordt.

Macrooy is zaterdagochtend voor de laatste keer naar Rotterdam Ahoy vertrokken, voor de finale van het Songfestival. NU.nl ving de Nederlandse inzending bij zijn hotel op. Tegen hen zei hij dat hij klaar is voor de finale: ‘Ik heb goed geslapen en zit vol adrenaline’.

Macrooy is als 23e te zien tijdens de finale, dat is dus rond 22.40u.