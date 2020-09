Voortvluchtige ex-minister Hoefdraad binnenkort op Interpol-lijst

Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën in Suriname, zal binnenkort op de Interpol-lijst worden geplaatst. De procureur-generaal is bezig met de organisatie van de International Criminal Police Organization om dit voor elkaar te krijgen. Deze mededeling deed president Chandrikapersad Santokhi zojuist in De Nationale Assemblee (DNA).

Hoefdraad wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan Overtreding Anti Corruptiewet; Overtreding van de Bankwet; Overtreding wet Moneylaundring; Ambtsverduistering en Oplichting zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van strafrecht.

De ex-minister heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen de Staat, DNA en het Openbaar Ministerie in Suriname. Zijn juristen stellen dat het besluit van DNA om hem alsnog in staat van beschuldiging te stellen onwettig is.