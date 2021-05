Man beroofd van Prado, SRD 50 duizend, sieraden en telefoons

Een autobestuurder is vrijdag beroofd van zijn Toyota Prado (PD 53-49), SRD 50 duizend, sieraden en twee telefoons in Paramaribo. Drie rovers, die gewapend waren met vuistvuurwapens, reden nadien weg in de gestolen wagen.

Het slachtoffer ging in de nabije omgeving van de kruising Nieuwe Charlesburg- en Paragrasweg en wachtte daar op enkele arbeiders om hen op te halen. Toen hij wachtende was, werd hij overvallen door de drie rovers die hem bedreigden met vuistvuurwapens.

Het slachtoffer moest op aangeven van de mannen rijden. De rovers beroofden hem van de sieraden, het geld en de telefoons en lieten hem aan de Vierkersstraat uitstappen. Zij reden verder in de gestolen terreinwagen.

De man heeft geen letsel opgelopen. De politie heeft de zaak in onderzoek.