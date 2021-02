Nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen Hoefdraad en consorten

Procureur-generaal (pg) Roy Bajnath Panday zei donderdag in zijn requisitoir dat er een nauwe en bewuste samenwerking is geweest tussen Gillmore Hoefdraad, Robert van Trikt (ex-governor van de Centrale Bank van Suriname), Ginmardo Kromosoeto (ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank), Faranaaz Alibaks-Hausil, Hans Buysse en Robert Putter. Hij vindt dat er duurzaam en in structureel verband is samengewerkt waarbij wettelijke bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en de bankwet doelbewust zijn vertrapt.

Volgens de pg is dit alles gedaan met het oogmerk om de financiering van de overheidsuitgaven ten nadele van de Centrale Bank van Suriname. Hiermee is de bank financieel nadeel toegebracht. De pg vond dat Hoefdraad samen met de overige medeverdachten geld in zijn hoedanigheid van minister van Financiën opzettelijk wederrechtelijk heeft toegeëigend. Hij kwam tot de conclusie dat medeverdachte Van Trikt als governor als heer en meester over de in beheer zijnde middelen van de moederbank is gaan beschikken en deze heeft gebruikt voor doeleinden waarvoor zij niet waren aangewezen.

Van Trikt heeft in totaal SRD 3 miljard uitgegeven in de mom van blanco voorschotten. Volgens de pg heeft Van Trikt het bedrag laten verduisteren door Hoefdraad. Bajnath Panday gebruikte afgelegde verklaringen als bewijsmiddelen. Hij maakte daarbij gebruik van de verklaring van Van Trikt. De ex-governor had een brief van Hoefdraad in juni 2019 waarin stond vermeld dat gekochte panden door de moederbank van de Staat zouden worden overgedragen aan de Centrale Bank van Suriname.

Van Trikt stelde geld ter beschikking op de rekening van het Ministerie van Financiën. Dit geld zou worden gebruikt ter verrekening van de langlopende schuld van de Staat maar dat gebeurde niet. Hij ging in eerste instantie ervan uit dat Hoefdraad goedkeuring van de Raad van Ministers had voor de verkoop van panden; dat bleek echter niet zo te zijn.

Tegen Hoefdraad is 12 jaar celstraf geëist met gevangenneming en een boete van SRD 500 duizend, subsidiair 12 maanden hechtenis. De pg heeft middels een vordering ook machtiging gevraagd aan het Hof van Justitie om een strafrechtelijk financieel onderzoek te mogen instellen. Op 11 maart zullen raadslieden Irene Lalji, Murwin Dubois en Frank Truideman hun pleidooi houden.