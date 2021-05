Nog geen antwoord Nederland na verzoek van Suriname om hulp bij vaccineren

Suriname heeft Nederland om hulp gevraagd bij het vaccineren, maar heeft op dat verzoek na twee weken nog altijd geen antwoord. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, tegenover de Volkskrant verklaard.

“We hebben de stoute schoenen aangetrokken en Nederland een brief gestuurd,” aldus Ramadhin tegen de krant. “De relatie tussen onze landen is weer helemaal hersteld en van onze kant is er veel vertrouwen. Ik wacht het antwoord geduldig af, maar heb ook te maken met een situatie die zorgelijk is.”

In Suriname is het aantal besmettingen de afgelopen tijd flink toegenomen. Momenteel zijn meer dan 500 mensen besmet en de afgelopen 24 uur zijn weer 3 personen overleden. 141 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 23 op de intensive care. Dat is meer dan de gezondheidszorg in het land aan kan.