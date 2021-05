Vandaag uitreiking Clark Accord Award in Suriname

Vandaag, dinsdag 11 mei, zal in de Congreshal te Paramaribo de uitreiking plaatsvinden van de Clark Accord Sori Yu Talenti Award. Van de 58 inzendingen heeft de pre-jury onder leiding van Jerry Dewnarain, 21 finalisten gekozen.

De jury, bestaande uit een gemêleerd gezelschap van schrijvers, vrienden en de uitgeverij van Clark Accord te weten: Hilli Arduin, Karin Lachmising en Rebecca Wilson uit Nederland en uit America Anousha Nzume, hadden het zwaar met de samenstelling van de top 3. Er waren namelijk interessante verhalen bij, maar er kan maar één de winnaar zijn.

Daarom zal Clark Accord Foundation (CAF) ertoe overgaan om de overige verhalen te bundelen, nadat de schrijvers een schrijfworkshop gevolgd hebben en hun manuscript hebben bijgespijkerd.

De avond is in twee delen opgesplitst. In deel 1 overhandigt de voorzitter van de Clark Accord Foundation Suriname, Mavis Accord, de 33ste druk van de debuut roman van Clark Accord – De koningin van Paramaribo – aan Astrid H. Roemer, die samen met Esther Duysker het voorwoord heeft geschreven. Astrid H. Roemer zal op haar beurt op verzoek van de erven Accord een exemplaar aan de minister van Onderwijs of haar vertegenwoordiger aanbieden. Namens de Nederlandse ambassade neemt Tessa Leuwsha een exemplaar in ontvangst.

Middels live streaming via CDS, DTV en Tra Fas De van Gloria Bottse zal wereld wijd dit jubileum evenement te volgen zijn. De buitenlandse juryleden zullen via zoom deelnemen aan het evenement.

De spokenword artieste Zulile Blinker heeft speciaal voor deze gelegenheid een voordracht gecomponeerd.

Uitreiking Sori Yu Talenti Award

In de 2e helft van het programma vindt de uitreiking plaats van de Award en de bijbehorende prijzen. De spanning zal ten top stijgen, want de namen van de nummers 1, 2 en 3 worden op het laatst prijsgegeven.

De 3e prijs ontvangt een cheque van SRD. 1.500,- een coupon voor een 1 daagse schrijftraining van CAF en een pakket boeken.

De 2e prijs ontvangt een cheque van SRD. 2.500, Een coupon voor een 2 daagse schrijftraining van CAF en pakket boeken.

De winnaar/winnares ontvangt een cheque van SRD. 5.000, een Aanmoedigingsprijs van 25 euro van stichting Eer en Herstel Nederland van Roy Kaikusu Groenberg en coupon coaching van Quierdo/ Nijgh & Van Ditmar.

Clark Accord overleed op 11 mei 2011 na een kortstondig ziekbed in Nederland. Op 20 mei werd zijn stoffelijk overschot in Suriname ter aarde besteld. Op 7 mei werd hij op zijn ziekbed geridderd tot Ridder in de orde van de Gele Ster door de toenmalige president Bouterse.