‘Willen we SLM redden of laten vallen?’

[INGEZONDEN] – Net als een ambassadeur of vaandeldrager heeft een “flagship” een hele belangrijke rol. Het draagt iets uit naar de rest van de wereld. Het vlaggenschip moet het beste zijn, immers het is een stukje promotie. De flag carrier van Suriname is de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (afgekort SLM), ook wel Surinam Airways genoemd. Het is de nationale luchtvaartmaatschappij van Suriname.

De SLM bestaat niet vandaag. Ook niet sinds de onafhankelijkheid in 1975. Nee de SLM is sinds 1955 eEn feit. Vanaf de onafhankelijkheid heeft de SLM het overleefd in goede en slechte tijden. De SLM heeft rampen gekend maar ook hoogtepunten. Wat vaststaat is dat de SLM vooral in de 21ste eeuw een zeer prominente rol vervult in de ambitie om ons land verder te promoten en de toerisme te bevorderen.

Maar dat neemt niet weg dat de SLM, waarop wij allemaal trots zijn, de SLM waar duizenden Surinamers direct en indirect aan profiteren, geen ernstige problemen heeft.

De SLM, die voorheen al niet de meest efficiëntste bedrijf, heeft zware klappen moeten verduren sinds de uitbraak van de pandemie. Dat staat overigens in lijn met de trend bij de internationale luchtvaartsector. Internationaal hebben grote en kleine carriers hervormingen doorgevoerd. Het kan eenmaal niet anders. Wil je overleven moet je aanpassen. De redenen voor de enorme schulden bij de SLM, kunnen gezocht worden vanaf mismanagement, incompetentie tot bij vriendjespolitiek en corruptie en alles ertussenin.

De schuld bij de SLM is opgelopen boven de 100 miljoen Amerikaanse dollars. Het bedrijf heeft geen eigen toestellen, twee toestellen zijn geleased voor regionale vluchten. De mid-atlantische route wordt met gehuurde toestellen geopereerd. Feit is nu dat er keuze gemaakt moet worden; Gaan we het bedrijf laten vallen.., of gaan we zware hervormingen doorvoeren.

De choice is ours. Willen wij dat duizenden hun centjes missen…of willen wij dat er stapsgewijs efficiënte gebracht wordt. De bond, die immers had moeten toezien dat het nooit zover komt, moet een keuze maken. Als het voor hen niet uitmaakt, zijn wij geleverd. Zo ver mag het niet komen.

Serge Emanuels BSc