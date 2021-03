Diaspora spelers NATIO vertrokken naar Suriname

Een groep van Surinaams-Nederlandse profvoetballers, die deze week uitkomen voor het nationaal elftal van Suriname, is vanmorgen vanaf Schiphol vertrokken naar Suriname. De spelers werden op de luchthaven toegesproken door de Surinaamse ambassadeur in Nederland Rajendre Karghi (foto).

In de race naar het WK van 2022 in Qatar, speelt het ‘nieuwe’ nationale voetbalelftal van Suriname op woensdag 24 maart 2021 haar eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Het gaat om de wedstrijd tegen Cayman Islands, die om 19.00u wordt gespeeld in het Frank Essed Stadion te Paramaribo.