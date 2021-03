Definitieve selectie Suriname voor WK-kwalificatiewedstrijd 24 maart bekend

In de race naar het WK van 2022 in Qatar, speelt het ‘nieuwe’ nationale voetbalelftal van Suriname op woensdag 24 maart 2021 haar eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Voor de wedstrijd tegen Cayman Islands, die om 19.00u wordt gespeeld in het Frank Essed Stadion, heeft bondscoach Dean Gorré een professionele groep kunnen stellen met veel Surinaamse Nederlanders.

Zo zitten in de selectie van Gorré de Eredivisiespelers Ramon Leeuwin (AZ), Shaquille Pinas (ADO Den Haag) en Damil Dankerlui (FC Groningen). Uit de Keuken Kampioen Divisie zijn geselecteerd: Ishan Kort en Ryan Koolwijk (beiden Almere City), Roscello Vlijter (Telstar) en Dion Malone (NAC Breda).

De 50-jarige Gorré, die gisteren zijn contract als bondscoach van Suriname met twee jaar heeft verlengd, maakte de definitieve selectie van het Surinaamse elftal voor 24 maart vanmorgen bekend (foto).

Vier dagen later speelt Suriname tegen Aruba, waar de Surinaams-Nederlandse oud-keeper Stanley Menzo interim-bondscoach is.