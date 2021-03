Drugs in beslag genomen bij aanhouding 6 drugsverdachten

Een gemengd team van de Surinaamse politie heeft zes drugsverdachten aangehouden tijdens operatie ‘Hoop’. Daarbij is een hoeveelheid drugs in beslag genomen (foto) meldt het Korps Politie Suriname. Het team werd bijgestaan door leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS).

Op donderdagmorgen 18 maart zijn op diverse locaties algemene veiligheidscontroles uitgevoerd. In het politie ressort Nieuwe Haven werden op de bekende drugslocatie aan de Hooge- en de Fredericistraat de 27-jarige B.T. en S.B. (46) aangehouden. Daarbij werd er 94 gram marihuana op de locatie aangetroffen en in beslag genomen. Beide verdachten ontkennen eigenaar van de drug te zijn.

Dit team pleegde vervolgens een inval aan de Drambrandersgracht, waarbij er vier verdachten, van wie een koppel in de kraag werden gevat. Op de vrouwelijke verdacht ene J.T. (47) werd er drie gram marihuana aangetroffen, terwijl de 24-jarige D.G. 23 gram marihuana in zijn bezit had.

In de woning van het koppel G.N. (31) en haar wederhelft E.C. (30) zijn er drie pakken marihuana met een gewicht van 163 gram gevonden. De drugs die op de vier verdachten werden aangetroffen zijn eveneens in beslag genomen, waarna alle zes aangehoudenen werden overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

De vier mannelijke verdachten B.T., S.B., D.G. en E.C. zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor overtreding Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld, terwijl de twee vrouwen J.T. en G.N. na verhoor zijn heen gezonden meldt de politie.