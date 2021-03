Stichting 1 voor 12 helpt al 16 jaar mensen in nood

De Surinaamse Stichting 1 voor 12 viert op 23 maart 2021 haar 16-jarig bestaan. De stichting heeft haar nut in de samenleving bewezen. De mens in nood heeft altijd centraal gestaan. In het kader van haar jaardag heeft de stichting een gezin van vijf met daartussen een drieling, ondersteuning geboden voor zes maanden. Het gezin ontvangt elke maand SRD 1.000 voor de eerste levensbehoeften. Al de kinderen in het gezin hebben sikkelcellen.

In zestien jaren tijd heeft 1 voor 12 verschillende mensen in Suriname geholpen met medische aandoeningen tot het bouwen van woningen en het uitvoeren van programma’s voor preventie van zelfmoord. Zo heeft de stichting sinds haar oprichting al ruim 3.000 mensen geholpen met een aandoening door in te komen met behulp van donateurs met de financiële middelen. Ook zijn er 1.000 woningen gerenoveerd en tien nieuwe gebouwd en ondersteund de stichting gezinnen.

Een markant moment was de opening van de bakkerij van de stichting. Met de inkomsten uit de bakkerij worden sociaal zwakkeren ook geholpen. Ook worden tehuizen dagelijks voorzien van gratis brood. De stichting blikt op deze speciale dag terug op de enkele aangrijpende gevallen:

Stichting 1 voor 12 heeft in februari dir jaar, de 75-jarige seniorenburger Kasan Moenandie uit zijn benarde situatie gehaald. De seniorenburger woonde alleen in een bouwvallig onderkomen zonder stroom en water, die door de natuur is overgenomen aan de Meursweg in het district Para. Door tussenkomst van 1 voor 12 is de seniorenburger opgevangen in het Para Relax Club. Ook Santuella Darius die met haar kinderen in een garage woonde is ondergebracht in een huurhuis.

Het Guyanees kindje Emannie Melvin werd in 2016 door tussenkomst van 1 voor 12 in Suriname geopereerd. Emannie had een aandoening waarbij de hersenen uit zijn schedel groeiden en uiteindelijk bleek dat de operatie zowel in Guyana en Trinidad & Tobago onbetaalbaar was.

Een ander aangrijpend item was het verhaal van een 1-jarig meisje dat zonder anus werd geboren. Door tussenkomst van ex-minister Guno Castelen en het Staatsziekenfonds is het kindje naar Cuba afgereisd waar er operatief werd ingegrepen op kosten van de Surinaamse overheid.

Het geval van de 9-jarige Roberto Refos die in 2005 dodelijk op een berm aan de Sir Winston Churchillweg werd aangereden. De dader reed weg, maar door goed speurwerk van het team van 1 voor 12 werd die gauw achterhaald.

In het jaar 2006 werd de familie Samson in Commewijne geholpen aan een nieuw onderkomen. In 2007 ontving de familie Amatgalim die in het district Coronie in een container bleef een bouwperceel van de overheid. Rieke Van der Aker van het bedrijf Remacon bouwde toen kosteloos een sleutelklare woning voor deze familie.

Vismale geeft aan dat de stichting het niet alleen houdt bij het helpen van de mensen. Er wordt ook regelmatig contact gehouden met de mensen, de grote 1 voor 12 familie. Daarom is de stichting ook verdrietig door het heengaan van Nirmala Dewnarain. Zij klopte in 2018 aan voor hulp bij stichting 1 voor 12. Dewnarain had een chronische wond aan haar been als gevolg van Lymfe Oedeem (afwijking van het lymfestelsel). Zij was ook niet meer mobiel en werd zij bedlegerig. Door tussenkomst van 1 voor 12 werd zij opgenomen in verpleeghuis Evie te Commewijne.

Op 23 maart 2005 zijn Vismale en Carlos Pinas bij elkaar gekomen om te starten met een sociaal maatschappelijk programma, onder de naam Stichting 1 voor 12. Vismale benadrukt dat de stichting zich zal blijven inzetten voor de mens in nood. Hij bedankt al de donateurs die het mogelijk maken dat 1 voor 12 de sociaal zwakkeren kan helpen. Vismale feliciteert de gemeenschap met de jaardag van de stichting.