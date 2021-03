Pand in Nickerie transformeert van NDP naar VHP en nu naar ABOP centrum

Het bekende voormalig NDP partijgebouw aan de Landingstraat in Nickerie, dat bijna een jaar geleden werd getransformeerd naar VHP centrum, heeft sinds kort weer een nieuwe bestemming.

In het pand, dat volgens insiders eigendom is van familie van Rashied Doekhie, is nu het ABOP Partijcentrum in Nickerie gevestigd. Dat blijkt uit bovenstaande foto die de partij afgelopen weekend online plaatste.

Doekhie had onlangs veel kritiek op de NDP. Ook zei hij een jaar geleden dat hij het niet uitsluit dat hij naar een andere partij stapt, als Nickerie hem nodig heeft.

De ABOP timmert flink aan de weg in het rijstdistrict en heeft eerder al een informatie centrum geopend. Of Doekhie zich heeft aangesloten bij de geel-zwarte partij van Ronnie Brunswijk is niet duidelijk. Die twee waren in december 2007 betrokken bij een gevecht in de Nationale Assemblee: