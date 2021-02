Kogel die automobiliste in hals raakte niet uit geweer: vader en zoon weer vrij

De 65-jarige A.J. en zijn 38-jarige zoon V.J. die afgelopen vrijdag 19 februari werden aangehouden, nadat een automobiliste geraakt werd door een kogel, zijn dinsdag weer vrijgelaten. Volgens de Surinaamse politie zouden de mannen een jachtgeweer hebben uitgetest, waarbij een vrouw in een auto door een kogel geraakt zou zijn.

Maar de kogel die de vrouw raakte blijkt na onderzoek niet uit een jachtgeweer afkomstig. Het zou gaan om 9mm munitie. De mannen hebben dus 4 dagen onterecht vastgezeten. De familie is niet te spreken over de werkwijze en de onzorgvuldige berichtgeving van de politie over het gebeuren.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een andere zoon van de opgepakte 65-jarige, die aangeeft dat zijn vader al 40 jaar in het bezit is van een jachtgeweer en geen amateur is op dat gebied. Vorig jaar werd zijn geweer gestolen waarna hij een nieuwe aanschafte en deze wilde overdragen aan zijn andere zoon. Samen besloten zij het nieuwe jachtgeweer, waarvoor er een vuurwapenvergunning is, vrijdag op een verantwoorde manier uit te testen.

Daarbij is niet 28 keer geschoten zoals de politie beweerd, maar hooguit 11 keer. De mannen waren bezig op hun eigen grond welk niet grenst aan de Noordpolderdam, maar aan een ander perceel. De afstand van de plek waar ze waren tot de plek waar een voorbijgaande automobilist werd geraakt is circa 1,4 km, hetgeen ook blijkt uit metingen uitgevoerd door de politie.

Het is dus überhaupt niet mogelijk dat een kogel uit een jachtgeweer die afstand aflegt, om vervolgens iemand in de hals te verwonden. De patronen die gebruikt werden in het jachtgeweer zijn 2¾’s en op 50 meter doeltreffend, zegt de zoon, die aangeeft dat de familie alle medewerking heeft verleend aan de Surinaamse politie om het onderzoek uit te voeren.

Een saillant detail is dat er op dat zelfde moment ook andere schoten te horen waren in de omgeving. Terwijl agenten ter plekke bezig waren met het onderzoek werden op een andere plek dichterbij de weg, twee schoten gehoord. Hoewel de agenten dit ook waarnamen, verzuimden ze om op verder onderzoek uit te gaan.

Het bevreemd de zoon dat de politie de herkomst van de schoten niet heeft onderzocht. Hadden ze dit wel gedaan, dan was misschien wel de juiste dader opgepakt. Wat hij ook raar vindt is dat de informatie over de kogel in het weekend al bekend was, maar er op maandag toch nog een bericht met blijkbaar onjuiste informatie op de website van het Korps Politie Suriname werd gepubliceerd.

In dat bericht staat bijvoorbeeld ook dat de mannen aan het drinken waren, terwijl er pas na het schieten en opbergen van het wapen een vrijdagmiddag borrel werd genuttigd door de mannen die ondernemers zijn. “Het KPS bericht klopt van geen kanten en het is jammer dat leden van onze familie als een stelletje criminelen zijn neergezet door de politie” zegt de broer tegen Waterkant.