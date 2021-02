Borrelende mannen schoten 28 patronen af bij testen nieuw geweer in bebouwde kom

De 65-jarige A.J. en zijn 38-jarige zoon V.J., die afgelopen vrijdag zijn aangehouden nadat ze met een jachtgeweer hadden geschoten in de bebouwde kom, hebben maar liefst 28 patronen afgevuurd. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Hierbij werd een automobiliste in haar halsstreek geraakt.

De politie van het bureau Kwatta werd op die dag ingeschakeld voor een aanrijding aan de Noordpolderdam. Bij aankomst op de locatie werd de 42-jarige veroorzaakster M.A. met een schotverwonding in haar halstreek aangetroffen en was zij niet aanspreekbaar. Haar voertuig vertoonde ook kogelinslagen.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer met haar auto over de Noordpolderdam reed. Zij kwam vanuit de richting van Saramacca gaande in die van Paramaribo. Op een bepaald moment moet zij al rijdend vanuit het bos zijn beschoten en in haar halsstreek zijn geraakt, waardoor zij een aanrijding veroorzaakte met een tegenligger. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en was er slechts sprake van materiƫle schade aan beide voertuigen. (tekst loopt door onder foto)

Voertuig van het slachtoffer wordt weggesleept door een sleepwagen.

De verschillende eenheden die waren ingeschakeld, kamde het gebied uit en werd de 65-jarige schutter A.J. en zijn 38-jarige zoon V.J. op hun woonadres aan het Garnizoenspad aangehouden. Volgens hun verklaring bevonden zij zich op hun achtererf, waar zij alcohol nuttigden en een nieuw jachtgeweer uittestten.

Vanuit hun achterterrein dat grenst aan de Noordpolderdam, bleken er in totaal 28 jachtpatronen te zijn afgeschoten. Hierdoor is de verkeersdeelneemster M.A. al rijdend in haar halsstreek geraakt. Het jachtgeweer dat gedekt is met een vuurwapenvergunning is hangende het onderzoek in beslag genomen.

Per ontboden ambulance werd het slachtoffer in kritieke toestand afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar er operatief moest worden ingegrepen. M.A. is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Vader en zoon werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beiden in verzekering gesteld meldt de politie.