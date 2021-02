Ontvluchte arrestant en kompaan aangehouden te Stolkertsijver

De in 2018 ontvluchte arrestant DA (27) is maandag samen met zijn 28-jarige kompaan HD aangehouden bij de controlepost te Stolkertsijver.

De mannen zouden vermoedelijk betrokkenheid hebben bij een beroving. Zij wilden in een grijze wagen de controlepost passeren om richting Albina gaan om zich vermoedelijk daar schuil te houden. De politie heeft hen echter aangehouden.

DA zag in 2018 kans om te vluchten vanuit een politiebureau in Paramaribo toen hij was aangehouden voor een inbraak. De politie in Suriname heeft de zaak in onderzoek.