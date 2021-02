1 coronadode en 11 nieuwe gevallen; versoepeling lockdown

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Maandag stond het aantal doden op 169 en dinsdag was dat 170. Daarnaast zijn er 11 nieuwe gevallen geregistreerd na 130 keer testen. Dat blijkt dinsdagavond 23 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Ondanks deze cijfers is er over de afgelopen periode toch sprake van een daling van het aantal besmettingen en zal de lockdown worden versoepeld. Vanaf woensdag 24 februari 2021 tot en met dinsdag 9 maart 2021 gaat de lockdown door de weeks in om 22.00 uur. In het weekend is de tijd met een uur verruimd naar 20.00 uur tot 05.00u.

Dinsdag zijn ook de eerste personen in Suriname gevaccineerd. De Surinaamse minister van volksgezondheid Amar Ramadhin kreeg als eerste in het land live het corona vaccin toegediend.

De cijfers van dinsdag 23 februari: