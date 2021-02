Mannen met jachtgeweer aangehouden na beschieting vrouw in auto

In de zaak waarbij een vrouw vrijdagavond in haar auto beschoten werd, heeft de Surinaamse politie toch kunnen achterhalen vanwaar er vermoedelijk is geschoten. De vrouw raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

In verband hiermee zijn twee mannen met een jachtgeweer overgebracht naar het bureau. De mannen werden in het bos aan de zijde van het Garnizoenspad aangetroffen met een jachtgeweer in hun bezit.

In belang van het onderzoek zijn de twee mannen naar het politiebureau afgevoerd. Ook het jachtgeweer waarmee ze hebben geschoten is in beslag genomen.