Vrouw in auto beschoten; in kritieke toestand naar ziekenhuis

Een vrouw is aan het begin van de avond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, na een beschieting aan de Noordpolderdam in Suriname. Zij reed in haar auto toen er vanuit het bos op haar zou zijn geschoten.

Wie geschoten heeft is nog onbekend. Bij de politie werd melding gemaakt van de schietpartij, waarna zij naar de plaats ging. Zij schakelde meteen de ambulance in.

De omgeving werd groots afgezet en uitgekamd door de Surinaamse politie, echter zonder gewenst resultaat. Op de foto is te zien hoe het voertuig van het slachtoffer wordt weggesleept door een sleepwagen.