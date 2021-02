Held die man redde op Bosjebrug gehuldigd door radiostation

Dit is de held die afgelopen zondag een man redde, die probeerde van de Bosjebrug in de Surinamerivier te springen. Het gaat om de heer Glenn Bonaparte die van beroep taxichauffeur is. Hij werd dinsdag gehuldigd in het programma Bakana Boskupu van radiostation Pipel FM.

Glenn reed die bewuste dag over de brug in Suriname, toen hij een man langs de railing zag staan. Er was een kleine file dus hij reed niet heel hard. Omdat hij zag dat de man z’n slippers had uitgedaan, vond hij het raar en besloot hij contact te zoeken met de man.

Hij deed zijn zijruit omlaag en vroeg hem van een afstand wat er was. De man gebaarde dat hij naar beneden zou springen. Op dat moment dacht de taxichauffeur niet na. Hij zag hoe de man aanstalte maakte om de railing op te gaan en hij rende uit z’n auto en sprong richting de man zoals in dit filmpje te zien is.

De held wist de man tegen te houden. Daarbij werd hij gefilmd door omstanders waarna de video viraal ging. Zelf is hij heel bescheiden en noemt hij het god’s werk. Maar voor velen is hij een held die een man in nood zag en hem heeft geholpen.

Een gulle gever die anoniem wil blijven heeft via het radiostation bloemen en een enveloppe met inhoud voor Glenn geregeld. Hij was dinsdag te gast in het programma en werd daar in de bloemetjes gezet. De uitzending is hier terug te luisteren: