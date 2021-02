VIDEO: Omstander voorkomt dat man van Bosjebrug springt

In Suriname heeft een heldhaftige man vanmiddag kunnen voorkomen, dat een andere man vanaf de Bosjebrug de rivier in zou springen. Op de video hieronder is te zien hoe de brugspringer aanstalte maakt om over de railing te gaan.

Een voorbijganger sprong uit de auto, rende vliegensvlug op de man af en voorkwam zo dat deze het water in sprong.