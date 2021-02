Lichamen verdronken jongens Braamspunt geborgen

Zojuist zijn in Suriname de lichamen geborgen van de twee personen die vanmiddag in de diepte verdwenen, tijdens het zwemmen te Braamspunt. Volgens de politie van Nieuw-Amsterdam gaat het om twee tieners die neven van elkaar zijn.

Een familie was vanmiddag te Braamspunt waarbij de kinderen vertier in het lage water zochten. Op een bepaald moment zouden drie van hen in een dieper gedeelte terecht zijn gekomen, waar er sprake is van een sterke stroming.

Ze raakten in problemen en een van hen werd net op tijd uit het water gevist. De andere twee verdwenen in het water. Er werd een zoekactie op touw gezet door de Surinaamse maritieme politie en andere familieleden.

Aan het eind van de middag werden de lichamen gevonden.