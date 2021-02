Postpakket met cocaïne uit Suriname onderschept in Hong Kong

Op de Hong Kong International Airport heeft de douane vorige week 1.7 kilogram vloeibare cocaïne onderschept in een pakket dat vanuit Suriname is gepost.

De drugs was verstopt in een postpakket met voedsel. Het gaat om vijf flessen vloeibare cocaïne met een marktwaarde van bijkans USD 300.000.

Twee jongemannen van 22 om 25 jaar zijn in deze zaak aangehouden. Bij onderzoek in de woning van de 22-jarige is ketamine en verpakkingsmateriaal aangetroffen en in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.