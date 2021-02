Nederland helpt met restauratie Maarschalkerweerd orgel in Basiliek

De Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in voor behoud van historisch erfgoed en bewustwording hieromtrent. Dit doet de dienst in samenwerking met partnerlanden, zoals Brazilië, Rusland, VS, Japan en Suriname. In Suriname loopt het bijzondere project ‘Klinkend erfgoed’.

Onderdeel hiervan is de restauratie van het prachtige Maarschalkerweerd orgel in de Sint Petrus en Paulus Basiliek in Paramaribo. Met inzet van Surinaamse en Nederlandse vaklieden worden de orgelpijpen gerestaureerd. Verder omvat het project een programma waarbij jongeren op een zelf in elkaar te zetten orgel het instrument leren bespelen.

Behalve aandacht voor orgels is die er ook voor de diverse historische klokken in Suriname en voor het unieke carillon in de hoofdstad. Meer informatie over dit project is te lezen in deze Engelstalige publicatie.