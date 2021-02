Afgelopen etmaal 1 besmetting; vandaag start vaccinatiecampagne

In Suriname is het afgelopen etmaal 1 COVID-19 besmetting geregistreerd na 52 keer testen. Dat blijkt maandagavond 22 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Maandag heeft minister Ramadhin van Volksgezondheid ook de start van de COVID-19 vaccinatiecampagne aangekondigd. Deze vangt vandaag, dinsdag 23 februari 2021, aan.

“Wij hebben onze Surinaamse samenleving zoals het internationaal gangbaar is, ingedeeld in een aantal categorieën”, aldus de minister. De bewindsman benadrukte dat elke categorie eerst afgewerkt zal worden alvorens de volgende groep in aanmerking komt voor de vaccinatie.

Er wordt eerst een aanvang gemaakt met de frontliners en wel de gezondheidswerkers die naar zeggen van de minister aan het bed staan van de COVID-patiënten, aangezien zij momenteel het grootste risico lopen besmet te raken met het virus.

Daarna zal middels een grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken. Vanuit de overheid zal aangegeven worden wanneer en welke groep aan de beurt is en hoe en waar die activiteiten zullen plaatsvinden.