Uitbetaling overig verkiezingspersoneel op nader te bepalen datum

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname heeft bekend gemaakt dat de contante uitbetalingen voor het verkiezingspersoneel van het Commissariaat Paramaribo-Noordoost, dat in de periode van donderdag 21 januari tot en met zondag 24 januari niet in de gelegenheid is geweest om hun gelden te ontvangen, vanwege de aangescherpte COVID-19-maatregelen door de overheid, op een nader te bepalen datum zal worden voortgezet.

De allereerste uitbetaling was uitgesteld vanwege de diefstal van SRD 500.000 uit het kantoor van het commissariaat Paramaribo-Noordoost. Hiervoor zijn inmiddels twee personen aangehouden. Vorige week vond dan eindelijk de betaling plaats, waarbij er sprake was van een enorme drukte (foto boven).

De aanstaande uitbetaling heeft betrekking op de volgende groepen:

Personen die geen bankrekeningnummer hebben doorgegeven.

Colportage- en stembureaupersoneel dat zich niet heeft aangemeld.

Trainees kandidaat stembureaupersoneel die zowel de fysieke- als online trainingen hebben gevolgd.

Stembureaupersoneel dat op de dag der stemming extra werkzaamheden heeft verricht als gevolg van de verlenging van de sluitingstijd van het stembureau met 2 uren.

Personen van wie de overmaking op hun rekening niet heeft kurmen plaatsvinden.

U wordt verzocht de bekendmakingen hieromtrent te volgen zegt het Surinaams Ministerie van Binnenlandse Zaken.